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Байден і ключові союзники сьогодні проведуть переговори щодо України

Байден і ключові союзники сьогодні проведуть переговори щодо України

Київ • УНН

 • 19481 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент США Джо Байден у п'ятницю проведе переговори щодо кризи на українсько-російському кордоні з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, ЄС та НАТО, повідомили в офісі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, пише УНН.

Цитата:

"Прем'єр-міністр (Джастін Трюдо - ред.) візьме участь у засіданні, організованому президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити питання України", - йдеться у повідомленні.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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