Байден и Джонсон назвали способ стабилизации ситуации в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден назвали условие, при соблюдении которого возможно международное признание радикального движения “Талибан”. Об этом сообщил офис британского премьера, пишет УНН.
Детали
Накануне Джонсон прибыл в США для встречи Байденом в Белом доме, а также участия в работе Генассамблеи ООН. Они обсудили прогресс, достигнутый после встречи G7 в прошлом месяце в целях координации международных действий в Афганистане. Они согласились с тем, что любое международная признание Талибана должно быть скоординированным и связано с уважением этой группы прав человека.
Стороны приветствовали взаимном сотрудничестве в период вывода контингента НАТО из Афганистана и решили, что лучший способ стабилизации ситуации в Афганистане — это “использовать все доступные дипломатические и гуманитарные инструменты для предотвращения гуманитарного кризиса и сохранения уже имеющихся достижений”.
Напомним
В НАТО заявили, что не допустят превратить Афганистан в убежище для террористов. Талибы хотят выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.