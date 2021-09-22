Байден і Джонсон назвали спосіб стабілізації ситуації в Афганістані

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Напередодні Джонсон прибув в США для зустрічі Байденом в Білому домі, а також участі в роботі Генасамблеї ООН. Вони обговорили прогрес, досягнутий після зустрічі G7 в минулому місяці в цілях координації міжнародних дій в Афганістані. Вони погодилися з тим, що будь-яка міжнародна визнання Талібану має бути скоординованим і пов’язане з повагою цієї групи прав людини.

Сторони привітали взаємне співробітництво в період виведення контингенту НАТО з Афганістану і вирішили, що найкращий спосіб стабілізації ситуації в Афганістані — це “використовувати всі доступні дипломатичні і гуманітарні інструменти для запобігання гуманітарній кризі і збереження вже наявних досягнень”.

Нагадаємо

У НАТО заявили, що не допустять перетворити Афганістан на притулок для терористів. Таліби хочуть виступити на сесії Генеральної Асамблеї ООН.