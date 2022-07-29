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Байден будет баллотироваться на пост президента на следующих выборах в США

Байден будет баллотироваться на пост президента на следующих выборах в США

Киев • УНН

 • 106387 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент США Джозеф Байден планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок в 2024 году. Об этом сообщила Карин Жан-Пьер на брифинге, передает корреспондент УНН.

Детали

Карин Жан-Пьер прокомментировала заявление члена палаты представителей от демократов Дина Филипса, призвавшего Байдена не идти на выборы. Представительница Белого дома отметила, что до выборов есть много времени и она сама "вне этого процесса".

Цитата

"Президент будет баллотироваться в 2024 году. Мы еще далеко и я не могу вдаваться в особенности каких-либо политических выборов, потому что я вне этого процесса", — заметила Карин Жан-Пьер.

Напомним

Бывший президент США Дональд Трамп в новом интервью предположил, что решил снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

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