Байден будет баллотироваться на пост президента на следующих выборах в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент США Джозеф Байден планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок в 2024 году. Об этом сообщила Карин Жан-Пьер на брифинге, передает корреспондент УНН.
Детали
Карин Жан-Пьер прокомментировала заявление члена палаты представителей от демократов Дина Филипса, призвавшего Байдена не идти на выборы. Представительница Белого дома отметила, что до выборов есть много времени и она сама "вне этого процесса".
Цитата
"Президент будет баллотироваться в 2024 году. Мы еще далеко и я не могу вдаваться в особенности каких-либо политических выборов, потому что я вне этого процесса", — заметила Карин Жан-Пьер.
Напомним
Бывший президент США Дональд Трамп в новом интервью предположил, что решил снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.