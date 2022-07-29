Байден балотуватиметься на пост президента на наступних виборах у США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент США Джозеф Байден планує висунути свою кандидатуру на другий президентський термін у 2024 році. Про це повідомила Карін Жан-Пьер на брифінгу, передає кореспондент УНН.
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Карін Жан-П'єр прокоментувала заяву члена палати представників від демократів Діна Філіпса, який закликав Байдена не йти на вибори. Речниця Білого дому зазначила, що до виборів є багато часу і вона сама "поза цим процесом".
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"Президент балотуватиметься у 2024 році. Ми ще далеко і я не можу вдаватися в особливості будь-яких політичних виборів, тому що я поза цим процесом", — зауважила Карін Жан-Пьер.
Нагадаємо
Колишній президент США Дональд Трамп у новому інтерв'ю припустив, що вирішив знову балотуватися на пост президента у 2024 році.