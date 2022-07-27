"Хлопок" произошел в оккупированной Горловке: пылает БК оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о "хлопке" в оккупированной Горловке. Предварительно горит Горловский машиностроительный завод, передает УНН.
Детали
По данным соцсетей, горит Горловский машиностроительный завод.
В то же время, как сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, в оккупированной Горловке пылает БК.
"В Горловке БК пылает, орка в ад забирает! Прочь, зажаренный москаль, на россии опять печаль!" – написал Братчук.
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Напомним
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