"Хлопок" произошел в оккупированной Горловке: пылает БК оккупантов

Детали

По данным соцсетей, горит Горловский машиностроительный завод.

В то же время, как сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, в оккупированной Горловке пылает БК.

"В Горловке БК пылает, орка в ад забирает! Прочь, зажаренный москаль, на россии опять печаль!" – написал Братчук.

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Напомним

В Херсоне движение сопротивления взорвало экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Один предатель “отбыл на концерт Кобзона”, а второй несколько “задержится” в медицинском заведении.