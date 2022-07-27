На Миколаївщині ЗСУ збили російський безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Миколаївській області українські військові збили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост". Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що на Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, а підрозділи повітряного командування "Південь" влучно їх знищувати.
Цитата
"Так, 27 липня, воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Українські військові збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", що намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині.