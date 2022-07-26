Намагався атакувати радіолокаційну станцію: українські військові збили російського дрона-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Українські військові збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", що намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині, передає УНН із посилання на повітряне командування "Південь".
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26 липня воїни повітряного командування "Південь" збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", що намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині.
Максимальна швидкість дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі. Дальність дії – 40 км.
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