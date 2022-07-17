Окупанти втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет"

Деталі

За результатами роботи ЗСУ на Херсонщині військові РФ втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет". А також 36 військових, два танки, самохідної гаубиці "Мста-С", зенітно-ракетного комплексу "Тор", броньованої та автомобільної техніки та два польових склади боєприпасів та два відділення ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом — ОК "Південь".

Нагадаємо

Корабельне угруповання Росії в Чорному морі частково зменшила свою присутність.