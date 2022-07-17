Окупанти втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська за попередню добу втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет". Про це інформує УНН.
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За результатами роботи ЗСУ на Херсонщині військові РФ втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет". А також 36 військових, два танки, самохідної гаубиці "Мста-С", зенітно-ракетного комплексу "Тор", броньованої та автомобільної техніки та два польових склади боєприпасів та два відділення ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом — ОК "Південь".
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