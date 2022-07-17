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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 34789 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 83192 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 137757 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 138124 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 146373 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 133748 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 108046 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 104960 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет"

Окупанти втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет"

Київ • УНН

 • 155181 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська за попередню добу втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет". Про це інформує УНН.

Деталі

За результатами роботи ЗСУ на Херсонщині військові РФ втратили ударний летальний безпілотний апарат типу "Ланцет". А також 36 військових, два танки, самохідної гаубиці "Мста-С", зенітно-ракетного комплексу "Тор", броньованої та автомобільної техніки та два польових склади боєприпасів та два відділення ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом — ОК "Південь".

Нагадаємо

Корабельне угруповання Росії в Чорному морі частково зменшила свою присутність.

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