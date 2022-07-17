Оккупанты потеряли ударный летальный беспилотный аппарат типа "Ланцет"

Детали

По результатам работы ВСУ в Херсонской области военные РФ потеряли ударный летальный беспилотный аппарат типа "Ланцет". А также 36 военных, два танка, самоходной гаубицы "Мста-С", зенитно-ракетного комплекса "Тор", бронированной и автомобильной техники и два полевых склада боеприпасов и два отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом — ОК "Юг".

Напомним

Корабельная группировка России в Черном море частично уменьшила свое присутствие.