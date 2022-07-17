Оккупанты потеряли ударный летальный беспилотный аппарат типа "Ланцет"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупационные войска за предыдущие сутки потеряли ударный летальный беспилотный аппарат типа "Ланцет". Об этом информирует УНН.
Детали
По результатам работы ВСУ в Херсонской области военные РФ потеряли ударный летальный беспилотный аппарат типа "Ланцет". А также 36 военных, два танка, самоходной гаубицы "Мста-С", зенитно-ракетного комплекса "Тор", бронированной и автомобильной техники и два полевых склада боеприпасов и два отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом — ОК "Юг".
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