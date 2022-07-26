Пытался атаковать радиолокационную станцию: украинские военные сбили российского дрона-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Украинские военные сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области, передает УНН со ссылкой на воздушное командование "Юг".
Детали
26 июля воины воздушного командования "Юг" сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.
Максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч при атаке цели. Дальность действия – 40 км.
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