В Николаевской области ВСУ сбили российский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Николаевской области украинские военные сбили российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост". Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает УНН.
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Сообщается, что в Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожает.
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"Так, 27 июля, воинами зенитного ракетного подразделения ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня, предположительно "Форпост", – говорится в сообщении.
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Украинские военные сбили ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.