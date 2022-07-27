"Бавовна" сталася в окупованій Горлівці: палає БК окупантів

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За даними соцмереж, горить Горлівський машинобудівний завод.

У той же час, як повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, в окупаній Горлівці палає БК.

"В Горлівці БК палає, орка в пекло забирає! Геть, засмажений москаль, на росії знов печаль!" - написав Братчук.

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Нагадаємо

У Херсоні рух спротиву підірвав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Один зрадник “відбув на концерт Кобзона”, а другий дещо “затримається” у медичному закладі.