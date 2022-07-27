"Бавовна" сталася в окупованій Горлівці: палає БК окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У соцмережах та Telegram-каналах з'явилась інформація про "бавовну" в окупованій Горлівці. Попередньо, горить Горлівський машинобудівний завод, передає УНН.
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За даними соцмереж, горить Горлівський машинобудівний завод.
У той же час, як повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, в окупаній Горлівці палає БК.
"В Горлівці БК палає, орка в пекло забирає! Геть, засмажений москаль, на росії знов печаль!" - написав Братчук.
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