У Херсоні партизани підірвали екіпаж автомобіля так званої поліції, один із зрадників “відбув на концерт Кобзона”

Повідомляється, що рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників “руського мира” та місцевих колаборантів “квитки на концерт Кобзона”.

Цитата

"Цього разу “квиток” отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося у Херсоні на перетині вулиці Репіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу, в результаті чого один поліцейський “відбув на концерт”, а другий дещо “затримається” у медичному закладі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В ГУР МО України нагадали усім зрадникам про неминучу розплату за допомогу російським окупантам.

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України показало, які послання залишають окупантам у Херсоні українські партизани.