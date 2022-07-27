В Херсоне партизаны взорвали экипаж автомобиля так называемой полиции, один из предателей "отбыл на концерт Кобзона"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Херсоне движение сопротивления взорвало экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Один предатель “отбыл на концерт Кобзона”, а второй несколько “задержится” в медицинском заведении. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Сообщается, что движение сопротивления во временно оккупированной Херсонской области продолжает распространять среди сторонников “русского мира” и местных коллаборантов “билеты на концерт Кобзона”.
Цитата
"На этот раз “билет” получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский “отбыл на концерт”, а второй несколько “задержится” в медицинском заведении", – говорится в сообщении.
Детали
В ГУР МО Украины напомнили всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам.
Дополнение
Главное управление разведки Минобороны Украины показало, какие послания оставляют оккупантам в Херсоне украинские партизаны.