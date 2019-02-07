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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Отцу истощенного мальчика из Кировоградской области продлили арест

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Новоукраинский районный суд продлил срок содержания под стражей депутату Новоукраинского районного совета, из семьи которого забрали истощенного мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.

"Новоукраинским районным судом по ходатайству прокуратуры депутату Новоукраинского районного совета Александру Мольченко продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 п.п.2.4,12 ч.2 ст. 115 - неоконченного покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Кроме того, новое подозрение по указанной выше статье объявлено и жене депутата.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, истощенного четырехлетнего мальчика из Новоукраинки решили забрать из семьи депутата Новоукраинского районного совета. Такое решение исполком принял из-за того, что отец несколько раз самовольно пытался забрать сына из-под надзора врачей домой. В свою очередь депутат рассказал о причине истощения ребенка.

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