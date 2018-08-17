Скандал на Кіровоградщині: батько назвав причину виснаження свого сина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні Олександр Мольченко, з сім’ї якого вилучили замореного голодом хлопчика, опублікував на YouTube відеозвернення до ЗМІ, передає кореспондент УНН.
На відео чоловік разом із дружиною і трьома доньками йдуть польовою дорогою. За словами депутата, вони прямують у Київ. Неподалік на родину чекає машина.
Мольченко зазначив, що "планує вийти на всеукраїнський, а, може, і міжнародний канал". Він також радить ЗМІ, які писали про ситуацію із його сином, видалити матеріали, оскільки поширена інформація є недостовірною.
Крім того, чоловік дав роз'яснення з приводу здоров'я хлопчика.
"При народженні на нашій дитині, так як і на інших дітях, випробовували медичні препарати, робили досліди попри те, що ми з дружиною заборонили давати нашим дітям будь-які прививки", - сказав він.
Нагадаємо, у Новоукраїнці соцпрацівники вилучили з родини чотирирічного хлопчика, який у своєму віці важив лише 7 кілограмів. Як УНН стало відомо з власних джерел, батьком дитини виявився депутат Новоукраїнської районної ради.