Батьку виснаженого хлопчика з Кіровоградщини продовжили арешт
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Новоукраїнський районний суд продовжив термін утримання під вартою депутату Новоукраїнської районної ради, з родини якого забрали виснаженого хлопчика. Про це поінформували в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, передає УНН.
"Новоукраїнським районним судом за клопотанням прокуратури депутату Новоукраїнської районної ради Олександру Мольченку продовжено термін запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 5 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, п.п.2.4,12 ч.2 ст. 115 - незакінченого замаху на умисне убивство малолітньої дитини, вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Крім того, нову підозру за вказаною вище статтею оголошено і дружині депутата.
Наразі слідство у справі триває.
Нагадаємо, виснаженого чотирирічного хлопчика з Новоукраїнки вирішили забрати із родини депутата Новоукраїнської районної ради. Таке рішення виконком прийняв через те, що батько кілька разів самовільно намагався забрати сина з-під нагляду лікарів додому. У свою чергу депутат розповів про причину виснаження дитини.