На Кіровоградщині соцпрацівники забрали з родини заморену голодом дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Новоукраїнці соцпрацівники вилучили з родини чотирирічного хлопчика, який у своєму віці важив лише 7 кілограмів. Про це повідомляє кореспондент УНН з посиланням на власні джерела.
Дитину вилучили через санкцію суду. До того батьки не пускали працівників соцслужб на поріг. Хлопчика госпіталізували. Дорогою до лікарні він постійно просив їсти. Нині медики виходжують дитину і намагаються повернути її до нормального життя.
Батьком хлопчика виявився депутат Новоукраїнської районної ради. На своїй сторінці у соцмережі він заявив про те, що проти нього чинять політичну розправу. Однак нині всі дописи зі сторінки видалені.
Як повідомили УНН в ГУНП в області, за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст.166 КК України - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Проводиться досудове слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, прокуратура підозрює директора центру соцслужб у недбалості, яка призвела до смерті 3-річного хлопчика.