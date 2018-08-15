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В Кировоградской области соцработники забрали из семьи заморенного голодом ребенка

Киев • УНН

 • 28776 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Новоукраинке соцработники изъяли из семьи четырехлетнего мальчика, который в своем возрасте весил всего 7 килограммов. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на собственные источники.

В Кировоградской области соцработники забрали из семьи заморенного голодом ребенка

Ребенка изъяли из-за санкции суда. До этого родители не пускали работников соцслужб на порог. Мальчика госпитализировали. По дороге в больницу он постоянно просил есть. Сейчас медики выхаживают ребенка и пытаются вернуть его к нормальной жизни.

Отцом мальчика оказался депутат Новоукраинского районного совета. На своей странице в соцсети он заявил о том, что против него оказывают политическую расправу. Однако сейчас все сообщения со страницы удалены.

Как сообщили УНН в ГУНП в области, по данному факту правоохранители начали уголовное производство по ст.166 УК Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство. Проводится досудебное следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, прокуратура подозревает директора центра соцслужб в халатности, которая привела к смерти 3-летнего мальчика.

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