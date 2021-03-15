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Отец звезды "50 оттенков серого" умер от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Отец звезды "50 оттенков серого" Джейми Дорнана умер от COVID-19 на 72 году жизни. Об этом сообщается на информационной странице Daily Mail, передает УНН.

Lетали

На 72-м году жизни умер Джим Дорнан, отец ирландского актера Джейми Дорнана. Известно, что мужчина получил коронавирусное заболевание, после чего ушел из жизни.

Джим Дорнан был известным акушером-гинекологом в Северной Ирландии, параллельно мужчина работал профессором Квинского университета в Белфасте.

Много друзей и знакомых профессора выразили свое сочувствие его семье в соцсетях, однако сын Джима Дорнана пока ничего не комментировал.

Цитата:

"Я был очень расстроен и удивлен, услышав эту новость. Глубокое сочувствие выражаю его семье и многим друзьям", - написал в соцсетях главный врач Макбрайд, который работал вместе с Джимом.

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