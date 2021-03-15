Батько зірки "50 відтінків сірого" помер від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Батько зірки "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнана помер від COVID-19 на 72 році життя. Про це повідомлено на інформаційній сторінці Daily Mail, передає УНН.
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На 72-му році життя помер Джим Дорнан, батько ірландського актора Джеймі Дорнана. Відомо, що чоловік отримав коронавірусне захворювання, після чого пішов із життя.
Джим Дорнан був відомим акушером-гінекологом у Північній Ірландії, паралельно чоловік працював професором Квінського університету у Белфасті.
Багато друзів і знайомих професора виразили своє співчуття його родині у соцмережах, проте син Джима Дорнана наразі нічого не коментував.
Цитата:
"Я був дуже засмучений і вражений, почувши цю новину. Найглибше співчуття висловлюю його родині та багатьом друзям", - написав у соцмережах головний лікар Макбрайд, який працював разом із Джимом.
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