Отец премьер-министра Великобритании хочет получить французское гражданство из-за Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли подал запрос на получение французского гражданства после анонсированного выхода королевства из Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RTL, передает "Радио Свобода", информирует УНН.
Отмечается, что Джонсон-старший - бывший политик Консервативной партии, который представлял Великобританию в Европарламенте с 1979 по 1984 год. Он был одним из первых британских чиновников, назначенных в Евросоюз после присоединения к нему страны в 1973 году.
В противоположность этому указывается, что его сын возглавил консервативную партию благодаря своей позиции по жесткому разрыву отношений с ЕС. Он уже заявил, что выход из Евросоюза 1 января 2021 года станет "моментом надежды и новых возможностей" для Великобритании.
Отец премьер-министра сообщил, что голосовал на референдуме о выходе из Евросоюза против выхода. Он заявил, что французское гражданство поможет ему сохранять связи с Европой.
"Для меня не вопрос, француз ли я. Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дедушка", - заявил Джонсон в эфире радиостанции, давая интервью на французском языке.
Он добавил, что получение паспорта будет для него "вопросом владения тем, что и так должно у него быть".
Также подчеркивается, что в свое время Париж дважды блокировал вступление королевства в ЕС, в 1963 году и в 1967 году. Оба раза вето на присоединение Британии было наложено президентом Франции Шарлем де Голлем.
Как сообщалось ранее в УНН, вчера, 30 декабря, Евросоюз подписал торговое соглашение с Британией, которое окончательно оформляет Brexit с 1 января 2021 года.
Напомним, королевство было участником ЕС (ЕЭС) с 1973 года.