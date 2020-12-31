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Батько прем'єр-міністра Британії хоче отримати французьке громадянство через Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Батько прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Стенлі подав запит на отримання французького громадянства після анонсованого виходу королівства з Євросоюзу. Про це він розповів в інтерв'ю радіостанції RTL, передає "Радіо Свобода", інформує УНН.

Батько прем'єр-міністра Британії хоче отримати французьке громадянство через Brexit

Зазначається, що Джонсон-старший - колишній політик Консервативної партії, який представляв Велику Британію в Європарламенті з 1979 по 1984 рік. Він був одним з перших британських чиновників, призначених до Євросоюзу після приєднання до нього країни у 1973 році.

На противагу цьому вказується, що його син очолив Консервативну партію завдяки своїй позиції щодо жорсткого розриву відносин з ЄС. Він уже заявив, що вихід з Євросоюзу 1 січня 2021 року стане "моментом надії і нових можливостей" для Великої Британії.

Батько прем'єр-міністра повідомив, що голосував на референдумі про вихід з Євросоюзу проти виходу. Він заявив, що французьке громадянство допоможе йому зберігати зв'язки з Європою.

"Для мене не питання, чи француз я. Якщо я правильно розумію, я француз! Моя мати народилася у Франції, її мати була француженкою, як і її дідусь", - заявив Джонсон в ефірі радіостанції, даючи інтерв'ю французькою мовою.

Він додав, що отримання паспорта буде для нього "питанням володіння тим, що і так має у нього бути".

Також підкреслюється, що свого часу Париж двічі блокував вступ королівства до ЄС, у 1963 році і в 1967 році. Обидва рази вето на приєднання Британії було накладено президентом Франції Шарлем де Голлем.

Як повідомлялося раніше в УНН, вчора, 30 грудня, Євросоюз підписав торговельну угоду з Британією, що остаточно оформлює Brexit з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, королівство було учасником ЄС (ЄЕС) з 1973 року.

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