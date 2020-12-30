Завершальний акорд Brexit: Євросоюз підписав торговельну угоду з Британією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Представники Європейського союзу підписали укладену торговельну угоду між Великою британією і ЄС після Brexit. Підписання угоди транслювалося у прямому ефірі, передає УНН.
Так, з боку ЄС підписи на документі поставили президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Шарль Мішель.
Нагадаємо, 24 грудня Велика Британія домовилася про торговельну угоду в рамках Brexit з Європейським Союзом, всього за 7 днів до виходу з блоку.
Британський уряд заявив, що все, що "було обіцяно британцям на референдумі 2016 року і під час загальних виборів, реалізовано у цій угоді".
Документ на 1246 сторінках, що включає близько 800 сторінок додатків і виносок, з 25 грудня перебував на вивченні країнами ЄС.
У торговій угоді, яка регламентує економічні відносини між Євросоюзом і Сполученим Королівством після завершення перехідного періоду після Brexit, міститься мало деталей щодо фінансового сектору, тому Велика Британія співпрацюватиме з ЄС щодо вироблення спільного підходу до його роботи.
Раніше обидві сторони заявили, що новий доступ до ринку повинен бути узгоджений поза торговою угодою у конкретних угодах на базі так званої "еквівалентності".
WATCH LIVE: European Council and European Commission presidents officially sign the EU-UK Brexit trade deal https://t.co/qdcYfnTs19— euronews (@euronews) December 30, 2020