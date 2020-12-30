Завершающий аккорд Brexit: Евросоюз подписал торговое соглашение с Британией

Так, со стороны ЕС подписи на документе поставили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, 24 декабря Великобритания договорилась о торговом соглашении в рамках Brexit с Европейским Союзом, всего за 7 дней до выхода из блока.

Британское правительство заявило, что все, что "было обещано британцам на референдуме 2016 года и во время всеобщих выборов, реализовано в этой сделке".

Документ на 1246 страницах, включает около 800 страниц приложений и сносок, с 25 декабря находился на изучении странами ЕС.

В торговой сделке, которая регламентирует экономические отношения между Евросоюзом и Соединенным Королевством после завершения переходного периода после Brexit, содержится мало деталей относительно финансового сектора, поэтому Великобритания будт сотрудничать с ЕС по выработке общего подхода к его работе.

Ранее обе стороны заявили, что новый доступ к рынку должен быть согласован вне торгового соглашения в конкретных сделках на базе так называемой "эквивалентности".

WATCH LIVE: European Council and European Commission presidents officially sign the EU -UK Brexit trade deal https://t.co/qdcYfnTs19