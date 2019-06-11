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Отец подушкой задушил новорожденного сына

Киев • УНН

 • 11381 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении жителя Сновского района, который в феврале 2018 года совершил умышленное убийство малолетнего ребенка. Об этом сообщили в Щорском отделе Менской местной прокуратуры Черниговской области, переда УНН.

Отец подушкой задушил новорожденного сына

Отец обвинялся в том, что в доме по месту жительства постельной подушкой задушил своего новорожденного сына. Тело уже мертвого ребенка злоумышленник перенес в помещение хозяйственной постройки, расположенной неподалеку, где и закопал.

Несмотря на фактическое непризнание вины обвиняемым, прокурором в суде предоставлено неопровержимые доказательства его виновности в совершении преступления.

Поэтому, коллегией судей Черниговского районного суда он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Сейчас приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал УНН, мать заподозрили в убийстве новорожденного ребенка.

Украинские Национальные Новости

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