Отец подушкой задушил новорожденного сына

Отец обвинялся в том, что в доме по месту жительства постельной подушкой задушил своего новорожденного сына. Тело уже мертвого ребенка злоумышленник перенес в помещение хозяйственной постройки, расположенной неподалеку, где и закопал.

Несмотря на фактическое непризнание вины обвиняемым, прокурором в суде предоставлено неопровержимые доказательства его виновности в совершении преступления.



Поэтому, коллегией судей Черниговского районного суда он приговорен к 15 годам лишения свободы.



Сейчас приговор в законную силу не вступил.



Как сообщал УНН, мать заподозрили в убийстве новорожденного ребенка.