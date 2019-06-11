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Батько подушкою задушив новонародженого сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно жителя Сновського району, який у лютому 2018 року вчинив умисне вбивство малолітньої дитини. Про це УНН повідомили у Щорському відділі Менської місцевої прокуратури Чернігівської області, переда УНН.

Батько подушкою задушив новонародженого сина

Батько обвинувачувався у тому, що у будинку за місцем проживання постільною подушкою задушив свого новонародженого сина. Тіло вже мертвої дитини зловмисник переніс до приміщення господарчої будівлі, яка розташована неподалік, де і закопав.

Незважаючи на фактичне невизнання вини обвинуваченим, прокурором у суді надано беззаперечні докази його винуватості у вчиненні злочину.

Відтак, колегією суддів Чернігівського районного суду його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Наразі вирок законної сили не набрав.

Як повідомляв УНН, матір запідозрили у вбивстві новонародженої дитини

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