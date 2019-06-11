Батько подушкою задушив новонародженого сина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно жителя Сновського району, який у лютому 2018 року вчинив умисне вбивство малолітньої дитини. Про це УНН повідомили у Щорському відділі Менської місцевої прокуратури Чернігівської області, переда УНН.
Батько обвинувачувався у тому, що у будинку за місцем проживання постільною подушкою задушив свого новонародженого сина. Тіло вже мертвої дитини зловмисник переніс до приміщення господарчої будівлі, яка розташована неподалік, де і закопав.
Незважаючи на фактичне невизнання вини обвинуваченим, прокурором у суді надано беззаперечні докази його винуватості у вчиненні злочину.
Відтак, колегією суддів Чернігівського районного суду його засуджено до 15 років позбавлення волі.
Наразі вирок законної сили не набрав.
Як повідомляв УНН, матір запідозрили у вбивстві новонародженої дитини.