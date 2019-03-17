Отец Гриба: визит украинского врача не повлиял на условия содержания сына

"Приезд украинского врача не изменил условия содержания Павла, никто и не сомневался, что это могло что-то изменить и даже не рассчитывал", - сказал он.

В то же время отец добавил, что состояние Павла очень плохое, он испытывает постоянную тошноту и боли в животе.

По его словам, суд не прислушивается к жалобам Павла и его адвоката Марины Дубровиной.

Ранее УНН сообщал, в деле Гриба свидетелем защиты выступит украинский профессор Притула.

Как сообщал УНН, российский суд по делу украинского политзаключенного Павла Гриба назначили даты дебатов.



