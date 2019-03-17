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Отец Гриба: визит украинского врача не повлиял на условия содержания сына

Киев • УНН

 • 10892 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Визит киевского врача Василия Притулы к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который содержится в России, не повлиял на условия содержания в СИЗО. Об этом сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб журналисту УНН.

Отец Гриба: визит украинского врача не повлиял на условия содержания сына

"Приезд украинского врача не изменил условия содержания Павла, никто и не сомневался, что это могло что-то изменить и даже не рассчитывал", - сказал он.

В то же время отец добавил, что состояние Павла очень плохое, он испытывает постоянную тошноту и боли в животе.

По его словам, суд не прислушивается к жалобам Павла и его адвоката Марины Дубровиной.

Ранее УНН сообщал, в деле Гриба свидетелем защиты выступит украинский профессор Притула.

Как сообщал УНН, российский суд по делу украинского политзаключенного Павла Гриба назначили даты дебатов.

Украинские Национальные Новости

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