Батько Гриба: візит українського лікаря не вплинув на умови утримання сина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Візит київського лікаря Василя Притули до українського політв’язня Павла Гриба, якого утримують в Росії, не вплинув на умови утримання в СІЗО. Про це повідомив батько політв’язня Ігор Гриб журналісту УНН.
“Приїзд українського лікаря не змінив умови утримання Павла, ніхто й не сумнівався, що це могло щось змінити і навіть не розраховував”, — сказав він.
Водночас батько додав, що стан Павло дуже поганий, він відчуває постійну нудоту і болі в животі.
За його словами, суд не дослухається до скарг Павла та його адвоката Марини Дубровіної.
Раніше УНН повідомляв, у справі Гриба свідком захисту виступить український професор Притула.
Як повідомляв УНН, російський суд у справі українського політв’язня Павла Гриба призначив дати дебатів.