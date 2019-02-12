У справі Гриба свідком захисту виступить український професор Притула

"18 лютого 2019 року об 11.00 за м.ч. в Північно-Кавказькому окружному військовому суді (м. Ростов-на-Дону) відбудеться чергове судове засідання в справі Павла, де буде заслуханий свідок захисту – український професор Василь Притула", - написав Ігор Гриб.

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Як повідомляв УНН, суд не заперечив присутність лікаря Гриба на наступному засіданні.

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.