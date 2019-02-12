В деле Гриба свидетелем защиты выступит украинский профессор Притула
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На следующем заседании по делу политзаключенного Павла Гриба свидетелем защиты выступит украинский профессор Василий Притула. Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб на своей странице в Facebook, передает УНН.
"18 февраля 2019 в 11.00 по м.в. в Северо-Кавказском окружном военном суде (г. Ростов-на-Дону) состоится очередное судебное заседание по делу Павла, где будет заслушан свидетель защиты - украинский профессор Василий Притула", - написал Игорь Гриб.
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Как сообщал УНН, суд не исключил присутствие врача Гриба на следующем заседании.
Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.