"Батькивщина" подаст документы в ЦИК сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В среду, 19 июня, в 15:00, Юлия Тимошенко и команда партии "Батькивщина" подадут документы в ЦИК для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на официальном сайте партии, передает УНН.
После подачи документов, около 15:15, состоится брифинг лидера "Батькивщины" для представителей СМИ.
Ранее УНН сообщал, что "Батькивщина" на этой неделе должна назвать фамилии кандидатов в депутаты ВР, которые будут баллотироваться в округах.
В частности, СМИ сообщали, что в округе № 209 в Черниговской области от "Батькивщины" будет баллотироваться Анатолий Гунько. До недавнего времени он был подозреваемым в уголовном производстве по факту уничтожения государственного "Радиопередающего центра" в Броварах и присвоения земли. Уголовное производство было открыто 29 января 2014 года.
В 2018 году прокуроры требовали для Гунько меру пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя наличием у него "коррупционных связей с правоохранительными органами".
Впрочем, в 2019 году, по данным СМИ, уголовное производство закрыли из-за отсутствия доказательств вины подозреваемых и невозможности получения таких.
Сегодня Гунько является приближенным к скандальному бизнесмену Виктору Полищуку. Полищук, напомним, был обвинен прокуратурой в доведении до банкротства банка "Михайловский" и выводе средств.
При этом, как утверждают СМИ, именно в банке "Михайловский" был взят кредит под залог присвоенной земли ГП "Радиопередающий центр" в размере 260 млн грн.