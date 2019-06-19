"Батьківщина" подасть документи до ЦВК сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У середу, 19 червня, о 15:00, Юлія Тимошенко та команда партії “Батьківщини” подадуть документи до ЦВК для участі у дострокових виборах до Верховної Ради. Про це повідомляється на офіційному сайті партії, передає УНН.
Після подачі документів, близько 15:15, відбудеться брифінг лідера “Батьківщини” для представників ЗМІ.
Раніше УНН повідомляв, що “Батьківщина” цього тижня має назвати прізвища кандидатів в депутати ВР, які балотуватимуться на округах.
Зокрема, ЗМІ повідомляли, що на окрузі № 209 в Чернігівській області від “Батьківщини” буде балотуватися Анатолій Гунько. Донедавна він був підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом знищення державного “Радіопередавального центру” в Броварах і привласненні землі. Кримінальне провадження було відкрите 29 січня 2014 року.
У 2018 році прокурори вимагали для Гунька запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, аргументуючи наявністю у нього “корупційних зв’язків з правоохоронними органами”.
Утім, у 2019 році, за даними ЗМІ, кримінальне провадження закрили через відсутність доказів провини підозрюваних і неможливість отримання таких.
Сьогодні Гунько є наближеним до скандального бізнесмена Віктора Поліщука. Поліщук, нагадаємо, був звинувачений прокуратурою у доведенні до банкрутства банку “Михайлівський” і виведенні коштів.
При цьому, як стверджують ЗМІ, саме у банку “Михайлівський” було взято кредит під заставу присвоєної землі ДП “Радіопередавальний центр” обсягом 260 млн грн.