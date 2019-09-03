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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111978 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114198 просмотра

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6 марта, 14:10 • 120170 просмотра

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"Батькивщина" планирует голосовать за снятие неприкосновенности с нардепов

"Батькивщина" планирует голосовать за снятие неприкосновенности с нардепов

Киев  •  УНН

 • 20076 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Фракция ВО "Батькивщина" планирует голосовать за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон. Об этом сообщил заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина", народный депутат Украины Сергей Соболев в комментарии корреспонденту УНН.

"Да, я думаю, что будет. Сейчас будет заседание фракции, и будет принято соответствующее решение", - сказал Соболев, отвечая на вопрос, будет ли фракция "Батькивщина" голосовать за снятие неприкосновенности с нардепов.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада планирует рассмотреть снятие неприкосновенности с нардепов.

Как сообщал УНН, парламентский комитет по вопросам правовой политики накануне рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Добавим, на этом заседании комитета по правовой политике между нардепами возник спор. В частности, нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко отказался участвовать в заседании этого комитета из-за несогласия с рассмотрением изменений в Основной Закон до начала очередной сессии, что должно состояться 3 сентября.

Украинские Национальные Новости

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