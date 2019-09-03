"Батьківщина" планує голосувати за зняття недоторканності з нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Фракція ВО "Батьківщина" планує голосувати за законопроект про внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів, щоб прийняти його в цілому як закон. Про це повідомив заступник голови фракції ВО "Батьківщина", народний депутат України Сергій Соболєв у коментарі кореспонденту УНН.
"Так, я думаю, що буде. Зараз буде засідання фракції, і буде ухвалено відповідне рішення", - сказав Соболєв, відповідаючи на питання, чи буде фракція "Батьківщина" голосувати за зняття недоторканності з нардепів.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада планує розглянути зняття недоторканності з нардепів.
Як повідомляв УНН, парламентський комітет з питань правової політики напередодні рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому проект закону про внесення змін до Конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів.
Додамо, на цьому засіданні комітету з правової політики між нардепами виникла суперечка. Зокрема, нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко відмовився брати участь в засіданні цього комітету через незгоду з розглядом змін до Основного Закону до початку чергової сесії, що має відбутися 3 вересня.