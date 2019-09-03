Рада сьогодні планує розглянути зняття недоторканності з нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада у вівторок, 3 вересня, планує розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів, щоб прийняти його в цілому як закон. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає УНН.
Так, проект закону №7203 про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України попередньо схвалено 30 серпня 2019 року.
Парламентський комітет з питань правової політики напередодні рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому проект закону про внесення змін до Конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков напередодні повідомив, що 3 вересня планується розглянути проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів, щоб прийняти його в цілому як закон.
Разумков нагадав, що цей закон буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосують більше двох третин народних депутатів, а це 300 народних обранців.