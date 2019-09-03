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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 12083 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114129 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124936 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116355 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121965 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126358 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151521 просмотра

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Рада сегодня планирует рассмотреть снятие неприкосновенности с нардепов

Рада сегодня планирует рассмотреть снятие неприкосновенности с нардепов

Киев  •  УНН

 • 23088 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада во вторник, 3 сентября, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает УНН.

Так, проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины предварительно одобрен 30 августа 2019 года.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики накануне рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне сообщил, что 3 сентября планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов, чтобы принять его в целом как закон.

Разумков напомнил, что этот закон будет считаться принятым, если за него проголосуют более двух третей народных депутатов, а это 300 народных избранников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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