"Батькивщина" поддержит законопроект о запрете "кнопкодавства"

"Мы однозначно поддерживаем этот закон, мы всегда об этом говорили", - отметила нардеп.



При этом она добавила, что фракция очень жестко относится к вопросу персонального голосования, поэтому "кнопкодавство" в "Батькивщине" строго запрещено.



По ее словам, для того, чтобы избавиться от этого позорного явления в парламенте не обязательно даже принимать отдельный закон - достаточно ввести сенсорную кнопку, которая сделает невозможным голосование по чужим карточкам. Впрочем для этого, по мнению нардепа, необходима политическая воля, которой у нынешнего руководства Верховной Рады нет.



Напомним, 21 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".