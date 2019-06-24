"Батькивщина" поддержит законопроект о запрете "кнопкодавства"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Фракция "Батькивщина" поддержит президентский законопроект об обеспечении личного голосования в парламенте. Об этом сообщила народный депутат, член фракции "Батькивщина" Александра Кужель в комментарии корреспонденту УНН.
"Мы однозначно поддерживаем этот закон, мы всегда об этом говорили", - отметила нардеп.
При этом она добавила, что фракция очень жестко относится к вопросу персонального голосования, поэтому "кнопкодавство" в "Батькивщине" строго запрещено.
По ее словам, для того, чтобы избавиться от этого позорного явления в парламенте не обязательно даже принимать отдельный закон - достаточно ввести сенсорную кнопку, которая сделает невозможным голосование по чужим карточкам. Впрочем для этого, по мнению нардепа, необходима политическая воля, которой у нынешнего руководства Верховной Рады нет.
Напомним, 21 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".