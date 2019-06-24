"Батьківщина" підтримає законопроект про заборону "кнопкодавства"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Фракція "Батьківщина" підтримає президентський законопроект щодо забезпечення особистого голосування в парламенті. Про це повідомила народний депутат, член фракції "Батьківщина" Олександра Кужель в коментарі кореспонденту УНН.
"Ми однозначно підтримуємо цей закон, ми завжди про це говорили", - зазначила нардеп.
При цьому вона додала, що фракція дуже жорстко ставиться до питання персонального голосування, тож "кнопкодавство" в "Батьківщині" суворо заборонено.
За її словами, для того, щоб позбавитись цього ганебного явища в парламенті не обов’язково навіть ухвалювати окремий закон – достатньо ввести сенсорну кнопку, яка унеможливить голосування за чужими картками. Втім для цього, на думку нардепа, необхідна політична воля, якої в нинішнього керівництва Верховної Ради немає.
Нагадаємо, 21 червня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України”.