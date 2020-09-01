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Родители могут выбирать формы обучения для детей в условиях карантина - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 24574 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В условиях карантина родители могут самостоятельно выбирать: отдавать ребенка в школу или оставить его на дистанционном обучении. Жители “красной” зоны могут учиться только дистанционно. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Родители могут выбирать формы обучения для детей в условиях карантина - Шмыгаль

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - отметил Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

Он напомнил, что, согласно решению правительства, 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в "красных зонах" обучение будет происходить дистанционно.

"Будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно", - добавил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что из государственного бюджета регионам выделяется образовательная субвенция, с которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и др.

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные. Однако если вуз находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

Напомним, по информации правительства, прогнозируется, что в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3000 человек.

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