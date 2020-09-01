Батьки можуть обирати форми навчання для дітей в умовах карантину - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В умовах карантину батьки можуть самостійно обирати: віддавати дитину до школи чи залишити її на дистанційному навчанні. Жителі “червоної” зони можуть навчатися лише дистанційно. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
“Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання”, — зазначив Шмигаль в ефірі одного з телеканалів.
Він нагадав, що, згідно з рішенням уряду, 1 вересня цього року проходить у класичній формі загалом в Україні. Однак у “червоних зонах” навчання відбуватиметься дистанційно.
“Продовжуватимуть транслюватися телевізійні уроки, щоб діти у сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно”, — додав Шмигаль.
Також він підкреслив, що з державного бюджету регіонам виділяється освітня субвенція, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту, антисептиків тощо.
“Якщо таких коштів не вистачатиме, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали в школи протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію надалі”, — наголосив Шмигаль.
За його словами, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні та дошкільні. Однак якщо ВНЗ перебуватимуть у “помаранчевій зоні”, буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.
Нагадаємо, за інформацією уряду, прогнозуєтьс, що в Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3 000 осіб.