Баскетболисты сборной Украины нанесли поражение Израиля

С первых минут в старте сборной Украины вышли Джетер — Пустозвонов — Конев — Бобров — Кравцов. Наша команда удачно начала матч и, несмотря на 8 потерь в дебюте игры, уверенно выиграла стартовую 10-минутку. Наши ребята реализовали 66 процентов бросков с игры в то время как хозяева забросили лишь 20 процентов попыток. Первая четверть убедительно по Украине — 20:7.

Во второй четверти украинцы продолжили играть на своем уровне в нападении, но позволили найти свою игру в атаке сопернику. Израиль набрал за четверть 27 очков, а Ричард Ховелл, выйдя со скамейки, принес своей команде половины 11 баллов. Однако, на большой перерыв наши ребята пошли по достаточно комфортной 9-очковой преимущества.

Третья четверть началась не слишком оптимистично: Израиль оформил рывок 13: 3, но украинцы вовремя нашли ответ соперника в виде точного дальнего от Пустозвонова и 8 подряд очков от Джетера, который отметился двумя дальними бросками.

Начало четверти — на этот раз заключительной — опять же выиграли хозяева. Израиль оформил очередной рывок, выиграв первую половину 10-минутки 18:9, и сравняв счет в матче. Но, как оказалось, это была последняя попытка подопечных Одеда Катташа выйти в лидеры — “желто-голубые” не позволили сопернику довести камбэк до конца.

Усилиями Кравцова и Пустового Украина ответила мини-рывком 7:0, благодаря которому удержала преимущество в этом матче — 85:83.

Статистика игроков Украины: Джетер 14 + 6 передач — 7 потерь, Пустозвонов 4 + 5 подборов, Конев 3 + 3 подбора, Бобров 9 + 10 подборов + 5 передач — 4 потери, Кравцов 13 + 8 подборов — старт, Пустовой 14 + 6 подборов — 5 потерь, Липовый 9 + 8 подборов — 3 потери, Мишула 8, Лукашов 5 + 6 передач + 3 подбора — 4 потери Зайцев 3 + 3 подбора, Петров, Беликов 0, Рябчук 0.

Добавим, что второй контрольный поединок против Израиля сборная Украины проведет 23 июня, но эта игра будет проходить в закрытом режиме.