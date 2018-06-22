Баскетболісти збірної України завдали поразки Ізраїлю

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Українська національна збірна з баскетболу провела гостьовий контрольний поєдинок з Ізраїлем в рамках підготовки до першого відбіркового циклу чемпіонату світу-2019, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

З перших хвилин у старті збірної України вийшли Джетер — Пустозвонов — Конєв — Бобров — Кравцов. Наша команда вдало розпочала матч і, незважаючи на 8 втрат у дебюті гри, впевнено виграла стартову 10-хвилинку. Наші хлопці реалізували 66 відсотків кидків з гри у той час як господарі закинули лише 20 відсотків спроб. Перша чверть переконливо за Україною — 20:7.
У другій чверті українці продовжили грати на своєму рівні у нападі, але дозволили знайти свою гру в атаці супернику. Ізраїль набрав за чверть 27 очок, а Річард Ховелл, вийшовши з лави, приніс своїй команді за половину 11 балів. Проте, на велику перерву наші хлопці пішли за досить комфортної 9-очкової переваги.

Третя чверть розпочалась не дуже оптимістично: Ізраїль оформив ривок 13:3, але українці вчасно знайшли відповідь для суперника у виді точного дальнього від Пустозвонова і 8 поспіль очок від Джетера, який відзначився двома дальніми кидками.

Початок чверті — цього разу заключної — знову ж таки виграли господарі. Ізраїль оформив черговий ривок, вигравши першу половину 10-хвилинки 18:9, і зрівнявши рахунок у матчі. Але, як виявилось, це була остання спроба підопічних Одеда Катташа вийти в лідери — “жовто-блакитні” не дозволили супернику довести камбек до кінця.

Зусиллями Кравцова та Пустового Україна відповіла міні-ривком 7:0, завдяки якому втримала перевагу у цьому матчі — 85:83.

Статистика гравців України: Джетер 14 очок + 6 передач — 7 втрат, Пустозвонов 4 + 5 підбирань, Конєв 3 + 3 підбирання, Бобров 9 + 10 підбирань + 5 передач — 4 втрати, Кравцов 13 + 8 підбирань — старт, Пустовий 14 + 6 підбирань — 5 втрат, Липовий 9 + 8 підбирань — 3 втрати, Мішула 8, Лукашов 5 + 6 передач + 3 підбирання — 4 втрати, Зайцев 3 + 3 підбирання, Петров, Беліков 0, Рябчук 0.

Додамо, що другий контрольний поєдинок проти Ізраїлю збірна України проведе 23 червня, але ця гра проходитиме у закритому режимі.

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