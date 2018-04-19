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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Баскетболисты "Днепра" стали финалистами Суперлиги

Киев • УНН

 • 9668 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В городе Южный прошел четвертый поединок полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу Суперлига Пари-Матч в котором хозяева паркета “Химик” принимал “Днепр”, передает корреспондент УНН.

Баскетболисты "Днепра" стали финалистами Суперлиги

Похода поединке разница в счете достигала +20 в пользу баскетболистов “Днепра”, однако за 3 минуты до конца встречи “Химик” сыграл большую часть разницы — 62:69.

Впоследствии легионер “Химика” с США Остин Ериенс набрал подряд четыре очка, в одном из моментов перехватив мяч и заработал на себе неспортивный фол — 66:69. Последнее слово было за игроками “Днепра” несмотря на то, что “Химик” имел возможность перенести сери к Днепру. 69:75 в пользу “Днепра” и 3:1 в серии за днепровцев.

Таким образом, “Днепр” будет бороться за золотые медали чемпионата против “Черкасских обезьян”, а “Химик” и МБК “Николаев” разыграют “бронзу”.

Отметим, что первый поединок “Днепр” — “Черкасские Обезьяны” пройдет 24 апреля. Днем ранее “Химик” и “Николаев” начнут бронзовую серию.

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