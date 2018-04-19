Баскетболісти "Дніпра" стали фіналістами Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У місті Южне пройшов четвертий поєдинок півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу Суперліга Парі-Матч в якому господарі паркету “Хімік” приймав “Дніпро”, передає кореспондент УНН.
Походу поєдинку різниця у рахунку досягала +20 на користь баскетболістів “Дніпра”, однак за 3 хвилини до завершення зустрічі “Хімік” відіграв більшу частину різниці — 62:69.
Згодом легіонер “Хіміка” з США Остін Еріенс набрав поспіль чотири очки, в одному з моментів перехопивши м’яч і заробив на собі неспортивний фол — 66:69. Останнє слово було за гравцями “Дніпра” попри те, що “Хімік” мав нагоду перенести сері до Дніпра. 69:75 на користь “Дніпра” і 3:1 у серії за дніпровцями.
Таким чином, “Дніпро” буде боротися за золоті медалі чемпіонату проти “Черкаських Мавп”, а “Хімік” та МБК “Миколаїв” розіграють “бронзу”.
Зазначимо, що перший поєдинок “Дніпро” — “Черкаські Мавпи” пройде 24 квітня. Днем раніше “Хімік” та “Миколаїв” почнуть бронзову серію.