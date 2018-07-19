Баскетболиста Михайлюка выбрали во вторую символическую сборную Летней лиги НБА

Михайлюк оказался в компании с наиболее высоко выбранными игроками нынешнего драфта, а именно первым номером драфта Деандре Эйтон (“Финикс”), 4-го пика Джарена Джексона (“Мемфис”), Уэйда Болдуина (“Портленд”) и 3-го пика Трея Янгла (“Атланта”).

Лучшим для нашего соотечественника стал полуфинальный матч против “Кливленда”, в котором он набрал 31 очко, сделал 4 подбора и 1 передачу.

Отметим, что партнера Михайлюка по “Лейкерс” Джоша Харта признан MVP всего турнира.