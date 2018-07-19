Баскетболіста Михайлюка обрали в другу символічну збірну Літньої ліги НБА

Михайлюк опинився у компанії з найбільш високо обраними гравцями нинішнього драфту, а саме першим номером драфту Деандре Ейтона (“Фінікс”), 4-го піку Джарена Джексона (“Мемфіс”), Вейда Болдвіна (“Портленд”) та 3-го піку Трея Янгла (“Атланта”).

Кращим для нашого співвітчизника став півфінальний матч проти “Клівленда”, в якому він набрав 31 очко, зробив 4 підбирання та 1 передачу.

Відзначимо, що партнера Михайлюка по “Лейкерс” Джоша Харта визнано MVP усього турніру.