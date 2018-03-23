Баскетболист Корниенко стал самым эффективным игроком 1/4 финала Кубка Европы ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В первой четвертьфинальной игре Кубка Европы ФИБА литовский “Ювентус” форварда сборной Украины Максима Корниенко принимал на своей площадке итальянское “Авелино” за которое выступает центровой “желто-голубой” сборной Кирилл Фесенко, передает УНН.
В стартовой четверти партнеров за собой повел Корниенко, который отличился сразу 11 забитыми очками, что позволило захватить лидерство литовцам — 21:14. Следующую 10-минутку провел эффективнее Фесенко, принес итальянцам 5 пунктов среди которых был эффектный слэм-данк (36:38).
Во второй половине серия слэм-данков и аллей-уп Фесенко позволили “Авелино” свести декабря вничью — 77:77.
В итоге Корниенко по 27:37 минуты оформил дабл-дабл из 15 очков (6/7 двухочковые, 0/2 трехочковые, 3/3 штрафные) и 10 подборов. Также в его активе 2 блок-шота и 1 передача. На счету Фесенко 15 очков (7/11 двухочковые, 1/1 штрафные), 6 подборов, 3 блок-шота и 1 передача, рейтинг эффективности составил 18.
Примечательно, что Корниенко отметился лучшим в матче рейтингом эффективности — 24.
Добавим также, полуфиналист в этой паре определится после ответного матча, который пройдет в Италии 28 марта.