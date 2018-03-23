Баскетболіст Корнієнко став найефективнішим гравцем 1/4 фіналу Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У першій чвертьфінальній грі Кубку Європи ФІБА литовський “Ювентус” форварда збірної України Максима Корнієнка приймав на власному майданчику італійське “Авеліно” за яке виступає центровий “жовто-блакитної” збірної Кирило Фесенко, передає УНН.
У стартовій чверті партнерів за собою повів Корнієнко, який відзначився відразу 11 забитими очками, що дозволило захопити лідерство литовцям — 21:14. Наступну 10-хвилинку провів ефективніше Фесенко, який приніс італійцям 5 пунктів серед яких був ефектний слем-данк (36:38).
У другій половині серія слем-данків та алей-уп Фесенка дозволили “Авеліно” звести гру внічию — 77:77.
У підсумку Корнієнко за 27:37 хвилини оформив дабл-дабл із 15 очок (6/7 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/3 штрафні) і 10 підбирань. Також в його активі 2 блок-шоти і 1 передача. На рахунку Фесенко 15 очок (7/11 двоочкові, 1/1 штрафні), 6 підбирань, 3 блок-шоти і 1 передача, рейтинг ефективності склав 18.
Примітно, що Корнієнко відзначився кращим у матчі рейтингом ефективності — 24.
Додамо також, півфіналіст у цій парі визначиться після матчу-відповіді, який пройде в Італії 28 березня.